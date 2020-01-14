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سفارة المملكة في كينيا تعلن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال

سفارة المملكة في كينيا تعلن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال
نيروبي(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في جمهورية كينيا عن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال على الإستثمار في كينيا ، من خلال المساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني .

وأبدت السفارة الإستعداد للتعاون بتقديم الإستشارات اللازمة في السوق الكيني والتواصل مع شخصيات معروفة ،
والجهات المعتمدة في جمهورية كينيا مثل ، الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة ، و kepsa للإستثمار .

ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على التعامل مع شخصيات وجهات موثوقة وإبرام التعاون الإقتصادي وتوسيع الإستثمارات للراغبين بطرق آمنة .


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