سفارة المملكة في كينيا تعلن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال

نيروبي(صدى):

أعلنت سفارة المملكة في جمهورية كينيا عن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال على الإستثمار في كينيا ، من خلال المساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني .

وأبدت السفارة الإستعداد للتعاون بتقديم الإستشارات اللازمة في السوق الكيني والتواصل مع شخصيات معروفة ،

والجهات المعتمدة في جمهورية كينيا مثل ، الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة ، و kepsa للإستثمار .

ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على التعامل مع شخصيات وجهات موثوقة وإبرام التعاون الإقتصادي وتوسيع الإستثمارات للراغبين بطرق آمنة .