سفارة المملكة في كينيا تعلن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال
أعلنت سفارة المملكة في جمهورية كينيا عن استعدادها لمساعدة المواطنين سيدات ورجال الأعمال على الإستثمار في كينيا ، من خلال المساعدة في إيصالهم بنظرائهم من الجانب الكيني .
وأبدت السفارة الإستعداد للتعاون بتقديم الإستشارات اللازمة في السوق الكيني والتواصل مع شخصيات معروفة ،
والجهات المعتمدة في جمهورية كينيا مثل ، الغرفة الوطنية الكينية للتجارة والصناعة ، و kepsa للإستثمار .
ويأتي ذلك في إطار حرص السفارة على التعامل مع شخصيات وجهات موثوقة وإبرام التعاون الإقتصادي وتوسيع الإستثمارات للراغبين بطرق آمنة .
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