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مدرب الهلال يعتمد الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020

مدرب الهلال يعتمد الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020
ماجد محمد(صدى):

أكدت مصادر مقربة من نادي الهلال أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو اعتمد أسماء اللاعبين الأجانب الذين تم ترشيحهم للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 ، والذي ستكون أولى مبارياته 17 فبراير المقبل أمام شباب الأهلي الإماراتي بدبي.

ووقع اختيار “رازفان ” على الرباعي الأجنبي ” بافيتيمبي جوميز ، وجيوفينكو ، وجانغ هيون ، أندري كاريلو ” .

يشار إلى أن الهلال جاء في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شباب الأهلي الإماراتي وبختاكور الأوزبكي والمتأهل من المحلق رقم “3.


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