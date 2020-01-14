مدرب الهلال يعتمد الأجانب المشاركين في دوري أبطال آسيا 2020
أكدت مصادر مقربة من نادي الهلال أن مدرب الفريق رازفان لوشيسكو اعتمد أسماء اللاعبين الأجانب الذين تم ترشيحهم للمشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 ، والذي ستكون أولى مبارياته 17 فبراير المقبل أمام شباب الأهلي الإماراتي بدبي.
ووقع اختيار “رازفان ” على الرباعي الأجنبي ” بافيتيمبي جوميز ، وجيوفينكو ، وجانغ هيون ، أندري كاريلو ” .
يشار إلى أن الهلال جاء في المجموعة الثانية إلى جانب أندية شباب الأهلي الإماراتي وبختاكور الأوزبكي والمتأهل من المحلق رقم “3.
اترك تعليقاً