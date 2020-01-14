بالصور.. إمام مسجد يتزوج فتاة جميلة وبعد أسبوعين اكتشف أنها ذكرا

كامبالا(صدى):

صدم إمام مسجد في أوغندا بعد أسبوعين من الزواج أن زوجته ليست إلا رجل، تنكر في امرأة من النصب والاحتيال عليه.

وقال إمام المسجد في تصريحات لوسائل إعلام أوغندية، حول تفاصيل الواقعة إنه كان يبحث عن امرأة ليتزوجها فالتقى فتاة جميلة ترتدي الحجاب، وحين طلب منها الزواج وافقت، ولكنها قالت له إنه لا يمكننا ممارسة الجنس إلا بعد أن أدفع المهر لخالتها، لأنها ليس لها عائلة سواها.

وأضاف، بعد انتهاء مراسم الزواج، لم يقترب من عروسه، لمدة أسبوعين، لزعمها أنها في فترة الحيض، ليوافق الزوج على الانتظار حتى تصبح أفضل، وعاد إلى عمله.

وتابع أنه في أحد الأيام، وأثناء غيابه عن المنزل، شاهد أحد جيران العروس، وهى تقفز فوق جدار يفصل بين منازلهم، أثناء محاولة سرقة الأجهزة الكهربائية وأدوات الطهى، والملابس، ليبلغوا الشرطة، التي ألقت للقبض عليها وهى مرتدية الحجاب والصندل الحريمي، لتكتشف أن المتهمة رجل وليس أنثى.

ولفت أن التحقيقات كشفت أن المتهم تنكر في زي سيدة بغرض النصب والاحتيال، وسرقة مسكنه، كما تم إلقاء القبض على خالته المزعومة، والتي دافعت عن نفسها مؤكدة أنها لم تكن تعلم أنه كان ذكراً، لأنها تعرفت عليها وطلبت منها الوقوف معها في مراسم الزواج لأنها يتيمة.