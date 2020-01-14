بالفيديو.. كيا تكشف عن سيارة 2020 XCeed

أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة كيا الستار عن سيارتها الكروس الجديدة XCeed ، التي شهدت إقبال كبير وانتشار واسع بالأسواق .

وتتميز السيارة بهيكلها الأنيق ولونيها الأصفر والأسود بشكل متداخل مع عناصر الكروم ، مع هيكل أطول بقليل من سياراتCeed الحالية ، بالإضافة إلى تقنيات مطورة وشاشات لمسية تمكن التحكم بها في أنظمة المالتيميديا والكاميرات الأمامية والخلفية .

وبجانب مظهرها المبهر ، طرحت السيارة بعدة طرازات من محركات البنزين ، كما حصلت على محركات ديزل ، ونظامي دفع أمامي ورباعي ومصابيح ليد ونظام لمنع الإنزلاق .