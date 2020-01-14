  • الثلاثاء 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عالم السيارات
  3. بالفيديو.. كيا تكشف عن سيارة 2020 XCeed

بالفيديو.. كيا تكشف عن سيارة 2020 XCeed

بالفيديو.. كيا تكشف عن سيارة 2020 XCeed
أميرة خالد(صدى):

رفعت شركة كيا الستار عن سيارتها الكروس الجديدة XCeed ، التي شهدت إقبال كبير وانتشار واسع بالأسواق .

وتتميز السيارة بهيكلها الأنيق ولونيها الأصفر والأسود بشكل متداخل مع عناصر الكروم ، مع هيكل أطول بقليل من سياراتCeed الحالية ، بالإضافة إلى تقنيات مطورة وشاشات لمسية تمكن التحكم بها في أنظمة المالتيميديا والكاميرات الأمامية والخلفية .

وبجانب مظهرها المبهر ، طرحت السيارة بعدة طرازات من محركات البنزين ، كما حصلت على محركات ديزل ، ونظامي دفع أمامي ورباعي ومصابيح ليد ونظام لمنع الإنزلاق .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *