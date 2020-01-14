«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين مؤخراً وتعليق حساباتهم ما أثار الجدل بينهم .

وأكد حساب المواطن أنه تحذير المسفيدين برسائل سابقة لتحديث بياناتهم خلال مدة أقصاها 15 يوم قبل قرار الإيقاف ، إذ تتعارض بيانات المستفيدين حول الدخل مع الجهات ذات العلاقة .

وأشار أنه تم إيقاف عن هؤلاء الذين امتنعوا عن تعديل بياناتهم وفقاً للبيانات المذكورة في جهة العمل أو الجهات الأخرى من مصادر الدخل .

وأعاد حساب المواطن التنبيه بأهمية الإفصاح جميع بيانات الدخل سواء من الراتب الشهري أو التقاعدي أو الأنشطة التجارية أو المصادر الأخرى .