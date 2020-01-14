  • الثلاثاء 14

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. «حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين

«حساب المواطن» يوضح سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين
علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن عن سبب إيقاف الدعم عن بعض المستفيدين مؤخراً وتعليق حساباتهم ما أثار الجدل بينهم .

وأكد حساب المواطن أنه تحذير المسفيدين برسائل سابقة لتحديث بياناتهم خلال مدة أقصاها 15 يوم قبل قرار الإيقاف ، إذ تتعارض بيانات المستفيدين حول الدخل مع الجهات ذات العلاقة .

وأشار أنه تم إيقاف عن هؤلاء الذين امتنعوا عن تعديل بياناتهم وفقاً للبيانات المذكورة في جهة العمل أو الجهات الأخرى من مصادر الدخل .
وأعاد حساب المواطن التنبيه بأهمية الإفصاح جميع بيانات الدخل سواء من الراتب الشهري أو التقاعدي أو الأنشطة التجارية أو المصادر الأخرى .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *