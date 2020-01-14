3000 دعوى ضد رجل أعمال تورط في ديون وتحذيرات من التعامل معه

عادل الحربي(صدى):

ارتفع عدد الدعاوي المرفوعة ضد رجل الأعمال ” معن الصانع ” الذي تم توقيفه من قبل الجهات الأمنية مؤخراً إلى 3000 دعوى في دائرة الإفلاس بالمحكمة التجارية بالدمام .

ولجأ 45 بنك ، و29 شركة ، و2967 موظف إلى القضاء للحصول على مستحقاتهم المالية إذ تراكمت على المدعى عليه ديون بقيمة 14 مليار ريال تهرب من سدادها ، ولا تزال القضايا منظورة .

وكانت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية قد أطاحت برجل الأعمال الخطير بعدما تخلف عن تنفيذ حكم قضائي يلزمه بسداد مديونيات عليه ، وقررت المحكمة منعه من السفر .

كما سبق وحذرت الجهات الحكومية من التعامل مع “الصانع ” ، وتم حجز مستحقاته المالية ، وإلزامه وأعائلته بالإفصاح عن أموالهم .