«اللسان السمين» وراء الشخير

أميرة خالد(صدى):

يعد “الشخير ” أو النوم المتقطع من أكثر المشاكل المزعجة للكثيرين وتكون مرتبطة بالعديد من الأسباب ، إلا أن دراسة حديثة كشفت عن سبب غريب وراء الشخير وهو ” اللسان السمين ” .

وبشكل عام فإن زيادة الوزن تعتبر من الأسباب القوية وراء ” الشخير ” إلا أن زيادة الدهون في اللسان تبعاً لزيادة وزن الجسم هي السبب الدقيق وراء الشخير .

وأكدت الدراسة التي تمت على 67 شخص ، أنه كلما خسر الشخص 1% من وزن اللسان كلما كانت فرصة الشخير أو النوم المتقطع أقل ، مشيرة إلى ضرورة فقدان الوزن الزائد .