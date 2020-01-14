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آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»

آلية جديدة للقضاء على السلع المغشوشة وتقنين محلات «أبو ريالين»
علي القحطاني(صدى):

تعتزم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إدارج جميع المنتجات المعروضة بالأسواق في نظام “سابر ” لتسجيل الباركود الخاص بكل منتج منعاً للمنتجات المغشوشة والمقلدة .

وأكد محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي ، في لقاء معه بقناة “روتانا خليجيية” أمس الإثنين ، أن هذه الطريقة ستعظم من الرقابة على الأسواق ، والقضاء على المنتجات الرديئة .

كما أكد أن بعض المنتجات دخلت بالفعل في نظام ” سابر ” ، وسيتم إدراج باقي المنتجات وفقاً للوائح الفنية .

ولفت “القصبي ” إلى القضاء على المنتجات التي تباع بالأسواق تحت مسمى ” أبو ريالين ” ، و”أبو خمسة ريالات ” لأنها جميعاً مغشوشة ورديئة وتضر بالمستهلكين .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 578 ] نشر منذ 13 دقيقة

علي الاقل ابو ريلاين وخمسه هذا معروف ولكن الماركات وش نقول عنه
الدخان عليها باركود ولكن مغشوش وفيه اشياء عليها الباركود غير صالحه ومغشوشه

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