المريسل يقحم الهلال في رحيل دا كوستا

ماجد محمد(صدى):

أثار الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، الجدل بتغريدة بدأها بالحديث عن مروان داكوستا لاعب الاتحاد السابق.

وتسائل المريسل: لو افترضنا ورأينا المدافع مروان دا كوستا يوقع لنادي النصر خلال أيام – في إشارة للهلال -، هل نعتبر النصر كان يحرضه بإستغلال أزمة الاتحاد ليتركهم و يوقع له،وكيف ستكون ردة فعل إدارة وإعلام و جمهور الاتحاد.

ويلمح المريسل إلى تورط الاتحاد في عرض داكوستا على الهلال، مقابل الحصول على عمولة الوساطة ونقل اللاعب.

وفي السياق ذاته رد رد عدنان جستنيه، قائلا: لو افترضنا أن اللاعب دا كوستا وقع لنادي الهلال فمن تتوقعون من إعلام الأندية السعودية سوف يستفيد من هذا الحدث ليضرب العلاقة التي بين الاتحاد والهلال؟.

وكانت هيئة الرياضة قد أكدت أنها لن تتهاون مع ما وصفتهم بـ ” المتجاوزين وأصحاب المصالح الشخصية ” ، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالة المتجاوزين إلى الجهات المعنية متى ثبت لديها مسؤوليتهم وتسببهم بتغليب مصالحهم الذاتية على المصلحة العامة.