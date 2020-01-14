«بوتين» يقترح مازحاً على «الأسد» دعوة «ترامب» لزيارة سوريا

موسكو(صدى):

شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا الأسبوع الماضي موقف طريف مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول نظيرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

فبينما كان الرئيسان في زيارتهما للكنيسة المريمية الأرثوذكسية في دمشق ، اقترح “بوتين ” على ” الأسد ” أن يدعو الرئيس “ترامب” لزيارة الكنيسة المعروفه ، “لينصلح حاله ” .

وقال الأسد مازحاً : إذا سلك ترامب سيكون كل شئ معه على ما يرام ، ورد عليه “بوتين ” ، قائلاً : انه سيقوم سلوكه في حال فعل ذلك ، وأردف ” ادعه سيأتي” .

ووافق “الأسد ” على هذا المقترح ، ليؤكد له “بوتين ” ، أنه “سينقل له هذا الكلام “.