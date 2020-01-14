«بوتين» يقترح مازحاً على «الأسد» دعوة «ترامب» لزيارة سوريا
شهدت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا الأسبوع الماضي موقف طريف مع رئيس النظام السوري بشار الأسد حول نظيرهما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
فبينما كان الرئيسان في زيارتهما للكنيسة المريمية الأرثوذكسية في دمشق ، اقترح “بوتين ” على ” الأسد ” أن يدعو الرئيس “ترامب” لزيارة الكنيسة المعروفه ، “لينصلح حاله ” .
وقال الأسد مازحاً : إذا سلك ترامب سيكون كل شئ معه على ما يرام ، ورد عليه “بوتين ” ، قائلاً : انه سيقوم سلوكه في حال فعل ذلك ، وأردف ” ادعه سيأتي” .
ووافق “الأسد ” على هذا المقترح ، ليؤكد له “بوتين ” ، أنه “سينقل له هذا الكلام “.
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