صفعته على وجهه فقتلها..نهاية مأساوية لمشاجرة زوجين

القاهرة(صدى):

أقدم موظف أمن مصري، على قتل زوجته خنقًا، إثر مشاجرة نشبت بينهما، وقيامها بصفعه على وجهه.

وكانت الشرطة قد تلقت بلاغًا بالعثور على جثة ربة منزل، داخل شقتها، وبالانتقال للموقع والتحريات، تبين أن الزوج هو الجاني.

وأقر الجاني بفعلته، مرجعًا السبب إلى نشوب خلاف بينه وبين زوجته بسبب المصروفات، موضحا أنه جن جنونه ولم يتمالك أعصابه عندما قامت بصفعه على وجهه.

واعترف قائلا: خنقتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسقطت على الأرض جثة هامدة.