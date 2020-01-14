بالصور..تفاصيل شراء مواطن لفيلا بـ 2.3 مليون ريال ليكتشف أنها «كرتونية»

علي القحطاني(صدى):

جدد المواطن محمد بن عبدالله، دعوته للمحامين المتطوعين، للمساهمة معه في التصدي لآفة «فلل الكراتين» ومساعدته في الحصول على حقه، بعدما تكبد خسائر مادية كبيرة.

وكان المواطن، قد تعرض لعملية غش في شراء فيلا ثمنها 2.3 مليون ريال، قبل أن يكتشف أنها إحدى «الفلل الكرتونية».

يذكر أن المواطن قد روى معاناته لبرنامج الراصد في مداخلة هاتفية، أوضح فيها أنه اشتراى الفيلا مستعيناً بتمويل من أحد البنوك المحلية، قبل أن تبدأ الصدوع والتشققات تظهر فيها بعد وقت قصير، وتصبح مهددة بالانهيار.

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