مواطن يستدرج سيدات ورجال أعمال لتمرير معاملات مشبوهة

علي القحطاني(صدى):

فتحت النيابة العامة، التحقيق مع مواطن متهم بالفساد واستدراج رجال وسيدات أعمال وأصحاب الحاجة من الموظفين وأصحاب النفوذ لتمرير معاملات مشبوهة.

ويواجه المواطن تهم التواطؤ، والمساعدة مع آخرين لاستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، إضافة إلى النصب والاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل.

وكان المتهم قد عرض خدماته على سيدة أعمال لتسوية صك أرض مزور تم بيعه لرجل أعمال معروف.

وأقر المتهم أمام النيابة بحصوله على أكثر من 100 وكالة شرعية لمتابعة معاملات الغير للتعقيب لدى المحاكم والشرطة والجهات المختصة.