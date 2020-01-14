8000 أرض مجانية لمستفيدي «سكني»

علي القحطاني(صدى):

أعلن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، عن تسليم 8.452 قطعة أرض مجانية لمستفيديه ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية خلال ديسمبر الماضي، تمهيداً لبدء بنائها.

وشمل التسليم 3425 أرضا للمواطنين المستحقين في مكة المكرمة، و777 مواطنا في الرياض، إضافة إلى 835 أرضا في القصيم، و47 في نجران.

وأوضح البرنامج، أنه تم تسليم 127 أرضاً سكنية في تبوك، و106 أرضا في الباحة، و233 أرضا في جازان.

إضافة إلى 933 في الشرقية، وفي المدينة المنورة تم تسليم 231 أرضاً، بينما تسلم 276 مواطناً أراضي مجانية في الجوف، كذلك تسلم 26 مواطناً في الحدود الشمالية أراضي مجانية، و252 مواطنًا في حائل، و1184 مواطناً في عسير.