صافرة أوزبكية تقود لقاء السعودية وسوريا في كأس آسيا

نواف السالم(صدى):

أزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن حكام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية واليابان وسوريا وقطر في بطولة آسيا 2020 في تايلاند.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو سيقود مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب سوريا على إستاد ثاماسات في بانكوك بعد غد الأربعاء، ويساعده الحكمان أندري تسابينكي وتيمور غانولين من أوزبكستان، إلى جانب الحكم الرابع السيرلانكي كريشانثا بيريرا.

ومن المقرر أن الحكم السنغافوري محمد تقي بن جاهاري سيقود مباراة اليابان وقطر ويساعده الحكمان روني كوه مين كيات من سنغافورة، والصيني شي زيانغ، والحكم الرابع الكوري الجنوبي كو هيونغ جين.