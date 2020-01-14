وليد عبدالله يحسم موقفه من تجديد عقده مع النصر

ماجد محمد(صدى):

حسم وليد عبد الله، حارس مرمى فريق النصر، موقفه من تجديد عقده مع النصر، قائلا إنه رفض قبول الحد الأدنى للاعبين المحترفين بعدما قدمت إدارة ناديه عرضاً مالياً لتجديد عقده لمدة موسمين.

وتفصيلا، عرضت إدارة نادي النصر على حارس مرمى فريقها التجديد مقابل مليون و800 ألف ريال في الموسم، الأمر الذي رفضه رغبة منه في الحصول على قيمة أفضل.

وكان وليد عبد الله دخل فترة الستة أشهر الحرة من عقده في ظل عدم توصله إلى اتفاق مع الإدارة التي تسعى جاهدة إلى إغلاق الملف قبل تأزم الموقف.