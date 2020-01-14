القحطاني لفالفيردي: «لا يكفيك الدوري لتكون بطلا لبرشلونة»

طلال الغامدي(صدى):

علق الإعلامي والناقد الرياضي خالد القحطاني على إقالة إرنستو فالفيردي من تدريب برشلونة، قائلا: «نهاية أكثر رجل أجمع جمهور برشلونة على عدم ملائمته لأسلوب النادي ومكانته، حتى وإن حقق الدوري مرتين متتالية هذا لا يكفيك أن تكون بطلا لناديهم».

وأضاف القحطاني عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «فالفيردي لم يطور لاعبيه ولا خطوطه و عيوب فريقه نفسها التي استلم النادي بها.. هذا كفيل بإقالته».

وكان نادى برشلونة أقال إرنستو فالفيردي من تدريب البلوجرانا، بعد الهزيمة ضد أتلتيكو مدريد 2-3 فى نصف نهائى السوبر الإسباني، خلال المباراة التى جمعت الطرفين الخميس الماضى فى مدينة «جدة».