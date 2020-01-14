بالفيديو.. متشبه بالنساء يهاجم فتاة محجبة أمام المارة

برلين(صدى):

أظهر مقطع فيديو شاب يرتدي ملابس نسائية فاضحة في أحد شوارع برلين، حيث بدا يصرخ في وجه إحدى المحجبات لنزع حجابها، قائلا لها: «أشلحي الحجاب».

وبدا في الفيديو هجوم الشاب على السيدة التي طلب منها خلع الحجاب، حيث اشتبك معه عدد من الشبان، بالأيادي لإبعاده عن السيدة المحجبة.

ورصد المقطع مجموعة الشباب يعتدون بالضرب المبرح على الشاب المرتدي للملابس النسائية لمحاولته نزع حجاب السيدة، مما أثار غضب رواد السوشيال ميديا الذين وصفوه بالشاذ جنسيا.