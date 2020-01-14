«حساب المواطن» يوضح سبب رسالة وقف الدعم

علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن على شكوى مستفيد تلقى رسالة” أنت موقوف تمامًا من الدعم”، حيث لم يتم إيداع مبلغ الدعم له خلال الدفعة الأخيرة، دون إبداء أسباب.

وأوضح حساب المواطن خلال رده على الشكوى عبر خدمة المستفيدين بموقع “تويتر”:”نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك”.

يذكر أن حساب المواطن أودع الدفعة الـ26 في حسابات المواطنين يوم الخميس الماضي، والتي بلغت قيمتها أكثر من 2.6 مليار ريال.