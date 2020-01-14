بالصور.. إفشال محاولة تهريب 4 آلاف حبة كبتاجون من القنفذة إلى جدة

نايف السالم(صدى):

تمكن رجال أمن المهمات في سبت الجارة بشرق القنفذة، مساء أمس الاثنين، من القبض على ” مهرب ” بحوزته أكثر من أربعة آلاف حبة كبتاجون مخدرة، حاول تهريبها إلى محافظة جدة.

وضبط رجال الأمن، صاحب سيارة من نوع كامري، كان يحاول تهريب الحبوب إلى محافظة جدة عبر الطريق الدولي القنفذة- عسير؛ حيث نجحوا في ضبطه وإفشال محاولته بعدما أخفاها بداخلها.

وفي السياق نفسه، أحيل المهرب مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص، وتم التحفظ عليه والسيارة المستخدمة في محاولة التهريب.