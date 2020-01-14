الترجي يتوعد البدري بسبب نادي الاتحاد:«غادر بدون موفقتنا»

ماجد محمد(صدى):

توعد نادي الترجي التونسي مساء اليوم الإثنين، لاعبه أنيس البدري الذي سافر اليوم إلى المملكة لإتمام تعاقده مع نادي الاتحاد دون موافقة فريقه.

وقال الترجي في بيان له: “يعلم الترجي الرياضي التونسي أن إدارة النادي تلقت عرضين من فريق سعودي بخصوص اللاعب أنيس البدري، الأول بـ 200 ألف دولار والثاني بـ 500 دولار، وهو مبلغ ليس في قيمة اللاعب ولا يلبي طلبات النادي”.

وأضاف “ضمانات الدفع والإشكاليات التي عرفتها بعض الفرق التونسية للحصول على مستحقاتها بعد التفريط في لاعبيها”، كانت من أسباب رفع العرضين.

وتابع ال: “هذا ويعتبر الترجي الرياضي التونسي أن سفر اللاعب أنيس البدري خارج تونس دون الحصول على إدن الهيئة المديرة وموافقتها يعتبر خرقا للقانون ولبنود العقد الذي يربط الطرفين”.

وأكد في بيانه أن النادي سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الصدد”.

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