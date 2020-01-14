بالفيديو..  الدهيمان :الفتاة في القدم تعطي لزوجها الراتب عن طيب خاطر

عادل الحربي(صدى):

تحدث منصور الدهيمان استشاري علاقات زوجية وأسرية عن مدى تأثير المشاكل المالية على الأمور العاطفية، قائلا:” المرأة اشتغلت في التدريس منذ 45 عاما “، مبينا: ” السبب وراء تزويج الفتاة بسرعة في القدم كي تشتغل وتعطي لزوجها الراتب عن طيب خاطر “.

وأضاف الدهيمان خلال حواره ببرنامج ” سيدتي “: ” الرسول(صلي الله عليه وسلم) كان يرعى مال السيدة خديجة(رضي الله عنها) حتي وفاتها “.

وأشار إلي أن الذكورية العالية تسيطر علي المنطق، موضحا أن ” الرجولة شيئ مختلف وعظيم جدا “، فردت مذيعة برنامج ” سيدتي “، قائلة:” ليس كل ذكر رجل “.

https://mobile.twitter.com/sayyidaty/status/1216747057341517826