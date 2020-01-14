بالفيديو.. العقيلي: نظام العمل لا يفرق بين الذكر والأنثى ولكن الأولوية للأفضل 

علي القحطاني(صدى):

تحدثت المهندسة دنيا دنه عن الصعوبات التي واجهتها عقب عودتها للمملكة للبحث عن وظيفة بتخصصها في قطاع الطاقة، قائلة:” بعد رجوعي إلى المملكة أتتني الصدمة؛ لأن البنات لايدخلون في قطاع الطاقة”.

وأضافت دنه خلال حوارها ببرنامج “تم”، قائلة:” الوظيفة رزق ولكن الأهم التميز والكفاءة”.

ومن جاتبه، رد الإعلامي خالد العقيلي مقدم برنانج “تم”، قائلا:” نظام العمل لا يفرق بين الذكر والأنثى ونحن ضد الوظائف التي تقول الأولوية للنساء والمفترض الأولوية “للأفضل”.