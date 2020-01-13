بالفيديو.. بثينة الرئيسي تنهار من البكاء وتعتذر للكويتيين بسبب صدام حسين

خالد الظفيري(صدى):

اعتذرت الفنانة العمانية بثينة الرئيسي، للشعب الكويتي عقب نشرها صورة للراحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان السابق مع رئيس العراق السابق صدام حسين.

وكشفت بثينة الرئيسي، عن مقطع صوتي عبر سناب شات؛ حيث بكت فيه بعد الهجوم الكبير الذي تعرضت له بسبب نشرها لصورة السلطان قابوس مع صدام حسين؛ معتذرة لجمهورها الكويتي.

وأكدت ” الرئيسي ” أنها لم تقصد نشر الصورة لوجود صدام حسين؛ لافتة إلى أنها رأت في الصور المنشورة كلها صورة السلطان قابوس فقط؛ مشددة على حبها لدولة الكويت.