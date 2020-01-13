بالفيديو.. الحوثي يحتجز الأطفال بتهم «قصات الشعر»

فهمي محمد(صدى):

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن مرتزقة إيران باليمن “المليشيا الحوثية” تلاحق الشباب والأطفال في شوارع العاصمة المختطفة صنعاء وتحتجزهم بتهم قصات الشعر وتطبق أحكامها العرفية على الطريقة الداعشية.

وقال الإرياني إن المليشيا الحوثية ترتكب هذه الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين في مناطق سيطرتها بصورة لم يسبق لها مثيل إلا على يد التنظيمات الارهابية “داعش، القاعدة” وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن بموقف حازم إزاء ما يتعرض له المواطنون في مناطق سيطرة المليشيا من جرائم وانتهاكات يندي لها الجبين.