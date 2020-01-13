بالفيديو.. مشاعل البلوي: نطور علاجا سرطانيا باستخدام الخلايا الجذعية وسيكون منتجا سعوديا

عادل الحربي(صدى):

تشهد المملكة حاليًا ظهور كفاءات سعوديات متميزات في مجالات عديدة وجديدة كانت مقتصرة على الرجال في الماضي.

وأجرى برنامج تم ” لقاء مع عدد من هذه الكفاءات، حيث قالت مشاعل البلوي مبتكرة في مجال النفط الحيوي : “دخلت المجال وكنت متأكدة أن الوظيفة تأتي والشعب السعودي دعمني على تويتر وتحصلت على وظيفة فورًا”

وأضافت البلوي : . تعتبر غادة المطيري ملهمة لنا، ونحن نعمل الآن على تطوير علاج سرطاني باستخدام الخلايا الجذعية وسيكون منتج سعودي ينزل للسوق.

وتابعت : سمو ولي العهد أكبر مُلهم لنا، وسمو الأميرة السفيرة ريما بنت سلطان هي المدى لنا، ونحن نعتبر أنفسنا المحرك الموازي في البلد، والآن التوظيف إلكترونيًا ولايعرف أنت رجل أو إمرأة.

في حين تحدثت ندى البليهي مرشدة سياحية مُرخصّة من الهيئة العامة للسياحة، عن تجربتها وكيف اتجهت لهذا المجال، قائلة : نعمل للسيّاح برنامج للمدة الذي سيبقى فيها، ونذهب بالسيّاح للمناطق الأثرية لحبهم لها، في اليوم التالي إلى إحدى المحافظات وهكذا.