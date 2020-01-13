بالفيديو..شام الغامدي: الخبير التحكيمي محمد فودة قدوة لي في نطاق التحكيم
تحدثت شام الغامدي حكم كرة قدم وفي مجال سيطرة تامة للذكور، اليوم الاثنين. عن التحدي الكبير لها.
وقالت شام خلال لقاءها في برنامج ” تم” : “من وانا صغير بتابع تفاصيل كرة القدم ودخولي في هذا المجال تحدي وإصرار مني وبداية للتغيير.
وأضافت: أُخرج الكرت الأصفر للذي يتردد أن يجري ورى حلمه.. والأحمر لكل شخص محبط وهادم للإنسان. وتوجه رسالة للمسؤول عن الرياضة.
وعن الخبير التحكيمي محمد فودة، قالت حكم كرة القدم : اسم لامع في الرياضة، وهو قدوة لي في نطاق التحكيم.
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