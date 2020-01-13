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بالفيديو..شام الغامدي: الخبير التحكيمي محمد فودة قدوة لي في نطاق التحكيم

بالفيديو..شام الغامدي: الخبير التحكيمي محمد فودة قدوة لي في نطاق التحكيم
نواف السالم(صدى):

تحدثت شام الغامدي حكم كرة قدم وفي مجال سيطرة تامة للذكور، اليوم الاثنين. عن التحدي الكبير لها.

وقالت شام خلال لقاءها في برنامج ” تم” : “من وانا صغير بتابع تفاصيل كرة القدم ودخولي في هذا المجال تحدي وإصرار مني وبداية للتغيير.

وأضافت: أُخرج الكرت الأصفر للذي يتردد أن يجري ورى حلمه.. والأحمر لكل شخص محبط وهادم للإنسان. وتوجه رسالة للمسؤول عن الرياضة.

وعن الخبير التحكيمي محمد فودة، قالت حكم كرة القدم : اسم لامع في الرياضة، وهو قدوة لي في نطاق التحكيم.


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