بالفيديو.. مواطن: «ڨلل الكراتين» تسببت في انفصالي عن زوجتي
يوجه العديد من المختصين الانتقادات إلى فلل الكراتين؛ بسبب الغش التجاري في البنى التحتية وضعف الجودة في بعضها، واصفينها بـ ” الغطاء المبتسم ” الذي يخدع المشتري بالمظهر الرائع للمبنى.
وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد بن عبدالله صاحب تجربة مع ڨلل الكراتين والذي يقطن منطقة القصيم، خلال مشاركته مع برنامج ” الراصد ” على قناة الإخبارية، أن التكاليف المادية الباهظة والضغوطات النفسية والمعنوية تسببت في مشاكل داخل أسرته، مضيفًا: ” صار طلاق مع أم أولادي بسبب المنزل الكرتوني “.
فيديو | محمد بن عبدالله: فلل الكراتين تسببت في انفصالي #الراصد pic.twitter.com/nqfs98GOUh
— الراصد (@alraasd) January 13, 2020
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1701 ] نشر منذ 29 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله. الله يعينهم ويساعدهم