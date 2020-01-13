بالفيديو.. مواطن: «ڨلل الكراتين» تسببت في انفصالي عن زوجتي

علي القحطاني(صدى):

يوجه العديد من المختصين الانتقادات إلى فلل الكراتين؛ بسبب الغش التجاري في البنى التحتية وضعف الجودة في بعضها، واصفينها بـ ” الغطاء المبتسم ” الذي يخدع المشتري بالمظهر الرائع للمبنى.

وفي السياق ذاته، قال المواطن محمد بن عبدالله صاحب تجربة مع ڨلل الكراتين والذي يقطن منطقة القصيم، خلال مشاركته مع برنامج ” الراصد ” على قناة الإخبارية، أن التكاليف المادية الباهظة والضغوطات النفسية والمعنوية تسببت في مشاكل داخل أسرته، مضيفًا: ” صار طلاق مع أم أولادي بسبب المنزل الكرتوني “.