بالفيديو.. راقي شرعي: يجب التعاون بين الطب النفسي والرقاة «الثقات»

علي القحطاني(صدى):

بالفيديو.. راقي شرعي: ليس كل راقٍ أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس

طالب ‏الشيخ علي العلي، وهو مهتم بالرقية الشرعية، اليوم الاثنين، بالتعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين الثقات لتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج الرقية.

وقال ” العلي ” خلال مشاركته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” إذا صار تعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين “الثقات” فهذا في مصلحة المريض” مضيفًا: ” الرقية تحتاج لدارسين، وليس كل راقي أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس ” .

وأوضح الراقي الشرعي: ” لدينا الكثير من الحالات التي حلت مشاكلها بالرقية “؛ فيما تابع: “بعض الرقاة يرتكب الأخطاء، ووجود الترخيص لهذا العمل يحدّ من هذه الأخطاء، وبعض من يظنون أنهم يعانون المس هم في الأساس مرضى نفسيون واقعون في وهم! ” .

الشيخ علي العلي – مهتم بالرقية الشرعية

بعض الرقاة يرتكب الأخطاء، ووجود الترخيص لهذا العمل يحدّ من هذه الأخطاء، وبعض من يظنون أنهم يعانون المس هم في الأساس مرضى نفسيون واقعون في وهم!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/4dc3oZgiz2 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2020