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بالفيديو.. راقي شرعي: يجب التعاون بين الطب النفسي والرقاة «الثقات»

بالفيديو.. راقي شرعي: يجب التعاون بين الطب النفسي والرقاة «الثقات»
علي القحطاني(صدى):

بالفيديو.. راقي شرعي: ليس كل راقٍ أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس

طالب ‏الشيخ علي العلي، وهو مهتم بالرقية الشرعية، اليوم الاثنين، بالتعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين الثقات لتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج الرقية.

وقال ” العلي ” خلال مشاركته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” إذا صار تعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين “الثقات” فهذا في مصلحة المريض” مضيفًا: ” الرقية تحتاج لدارسين، وليس كل راقي أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس ” .

وأوضح الراقي الشرعي: ” لدينا الكثير من الحالات التي حلت مشاكلها بالرقية “؛ فيما تابع: “بعض الرقاة يرتكب الأخطاء، ووجود الترخيص لهذا العمل يحدّ من هذه الأخطاء، وبعض من يظنون أنهم يعانون المس هم في الأساس مرضى نفسيون واقعون في وهم! ” .


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