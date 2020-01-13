بالفيديو.. راقي شرعي: يجب التعاون بين الطب النفسي والرقاة «الثقات»
بالفيديو.. راقي شرعي: ليس كل راقٍ أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس
طالب الشيخ علي العلي، وهو مهتم بالرقية الشرعية، اليوم الاثنين، بالتعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين الثقات لتقديم المساعدة اللازمة لمن يحتاج الرقية.
وقال ” العلي ” خلال مشاركته في برنامج ” يا هلا ” على قناة روتانا خليجية: ” إذا صار تعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين “الثقات” فهذا في مصلحة المريض” مضيفًا: ” الرقية تحتاج لدارسين، وليس كل راقي أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس ” .
وأوضح الراقي الشرعي: ” لدينا الكثير من الحالات التي حلت مشاكلها بالرقية “؛ فيما تابع: “بعض الرقاة يرتكب الأخطاء، ووجود الترخيص لهذا العمل يحدّ من هذه الأخطاء، وبعض من يظنون أنهم يعانون المس هم في الأساس مرضى نفسيون واقعون في وهم! ” .
الشيخ علي العلي – مهتم بالرقية الشرعية
بعض الرقاة يرتكب الأخطاء، ووجود الترخيص لهذا العمل يحدّ من هذه الأخطاء، وبعض من يظنون أنهم يعانون المس هم في الأساس مرضى نفسيون واقعون في وهم!#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/4dc3oZgiz2
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2020
الشيخ علي العلي – مهتم بالرقية الشرعية
– إذا صار تعاون بين الطب النفسي والرقاة الشرعيين "الثقات" فهذا في مصلحة المريض.
– الرقية تحتاج لدارسين، وليس كل راقي أو إمام مسجد يصلح أن يقرأ على الناس.
– لدينا الكثير من الحالات التي حلت مشاكلها بالرقية.#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/Ikw4KQ9p45
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 13, 2020
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