السفارة في تركيا تحذّر المواطنين الراغبين في الاستثمار

الرياض(صدى):

شددت سفارة المملكة في تركيا على المواطنين الراغبين في الاستثمار في جمهورية تركيا بضرورة الإلمام الكامل بالقوانين في تركيا مع التأكيد على معرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والإحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظاً لحقوقهم .

وقالت سفارة المملكة في تركيا إنه على المواطنين الذين لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولاً مع السفارة في أنقرة أو القنصلية في مدينة اسطنبول.

وأضاف : وذلك لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتّباعها ، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال ، أو أخذ استشارات قانونية من أحد المكاتب المعتمدة .