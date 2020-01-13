واشنطن(صدى):

أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن نتائج التحقيق في حادثة إطلاق النار في قاعدة بينساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأكد وزير العدل الأمريكي ويليام بار خلال مؤتمر صحفي على أن إطلاق النار في قاعدة بينساكولا عمل إرهابي، مشيرا إلى أن منفذ الهجوم كان مدفوعا بأيدولوجية متطرفة.

وقال وزير العدل الأمريكي: لا أدلة على معرفة طلاب سعوديين مسبقا بحادثة فلوريدا، حيث قدم الشكر للمملكة على التعاون الكامل في التحقيقات.

ولقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 7 آخرون في حادث إطلاق نار في قاعدة جوية تابعة للبحرية الأمريكية في ولاية فلوريدا.