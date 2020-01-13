الإطاحة بشبكة تمارس الاتجار في الأعضاء البشرية

القاهرة(صدى):

أطاحت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، اليوم الاثنين، بشبكة دولية مكونة من 8 أفراد للاتجار في الأعضاء البشرية تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية.

وقالت الرقابة الإدارية، في بيان لها، أن السيدة تعمل على اصطناع وتزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، ‏واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى مخالفة للقانون.

ومن جانبها، وجهت النيابة العامة المصرية، بحبس أفراد الشبكة الدولية 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.