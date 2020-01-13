المرور يوضح طريقة استعلام الزوار عن المخالفات المرورية عبر أبشر

علي القحطاني(صدى):

كشفت إدارة المرور أنه بإمكان زوار المملكة الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق السداد من خلال منصة أبشر، دون الحاجة لوجود حساب مفعل.

وقالت إدارة المرور، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء اليوم الاثنين، قالته فيها “أنه يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية عن طريق أولًا الذهاب إلى قائمة “أفراد” في الصفحة الرئيسية، ثم اختيار الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين”.

وتابعت:” ثم إدخال رقم الحدود أو الهوية الخليجية، ثم سيتم عرض تفاصيل المخالفة وآلية السداد إما عن طريق رابط إلكتروني أو عبر المنفذ الحدودي”.

يشار إلى منصة أبشر أطلقت في وقت سابق خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، سواء التي تم رصدها من قبل رجال المرور أو عن طريق نظام ساهر.