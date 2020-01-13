شقيق فنانة يشن هجوما عليها وعلى والدتهما: «قطعت رزقي»

مليكة فؤاد(صدى):

كشف شقيق نجمة أراب أيدول الفنانة المغربية ابتسام تسكت المشاكل والخلافات الخاصة التي تشهدها أسرتهما.

وقال عادل تسكت على حسابه على موقع “تويتر” : “الملكة وحاشيتها يفتتحون صالة ألعاب الى جانب صالة الألعاب الخاصة بي مجاناً بنية قطع رزقي ولكن الرزاق الله وهذا باختصار بسبب عدم تلبية طلبهم بطلاقي من زوجتي”.

وأضاف: “بعد عدم تحقيق مبتغاهم اليوم اصطدم بتلقي استدعاء من الشرطة لاتهام أمي لي بشتمها وسرقة ممتلكاتها حسبي الله ونعم الوكيل”.

وأثارت التغريدة ضجة كبيرة بين المتابعين حيث أنه لم يتردد في حذفها بعد ذلك مكتفياً بعبارة “حسبي الله ونعم الوكيل”.