بالفيديو.. الفاشينيستا «جمال النجادة» تفاجئ متابيعها باستعراض ثروتها الضخمة

خالد الظفيري(صدى):

نشرت الفاشينيستا والمدونة الكويتية الشهيرة جمال النجادة مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي استعرضت خلاله حجم ثروتها.

وسمع صوتها في المقطع المصور وهي تتوجه بالشكر إلى هؤلاء مع الإشارة إلى أن وجودهم في حياتها ساعدها على شراء أرض بمليون دينار كويتي وعلى بناء منزل وتأثيثه بمليونين آخرين.

وقالت أن هذا يعود إلى متابعة المعجبين لها وإخلاصها لهم وإخلاصهم لها مضيفة أن وجودهم ساهم أيضاً في امتلاكها القدرة على شراء يخت بمبلغ نصف مليون دينار.

ورأى بعض المتابعين أنها تبالغ في استعراض ثروتها وتستغل معجبيها فيما اعتبر آخرون أن ما دفعها إلى ذلك هما وضوحها وصدقها.