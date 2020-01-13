دراسة صينية تكشف مخاطر الشواء على البشرة

بكين(صدى):

ذكرت دراسة صينية حديثة أن البخار الذي يصدر عن الشواء لا يؤذي صحة الرئتين فقط بل البشرة أيضاً.

وقال باحثون من المركز الدولي لأبحاث السرطان في فرنسا أن البشرة تمتص في هذه الحالة بعض المكونات الناتجة عن الاحتراق والتي يمكن أن تسبب الاصابة بالسرطان. ولتجنب ذلك ينصح بتوخي الحذر وبارتداء ملابس طويلة أثناء الشواء.

ويجب أن تكون درجة حرارة الشواء منخفضة أي 220 مئوية كحد أقصى. ومن أجل ذلك دعت إلى وضع الأطعمة على بعد 2 سنتم على الأقل أعلى من مستوى الفحم.