بالفيديو.. شاب يحتضن فتاة أمام مدرستها ويتوعد المتفرجين بالقتل

القاهرة(صدى):

رصد مقطع فيديو متداول شاب يحتضن فتاة أمام إحدى المدارس الثانوية بمصر، مما أثار استياء وغضب رواد السوشيال ميديا من الحال الذي وصل إليه التعليم في مصر بصفة عامة.

وبدا في المقطع الشاب يقدم للفتاة باقة من الورد أمام إحدى المدارس المصرية، كما توعد المتفرجين أمام المدرسة بالقتل، قائلا: ” اللى هيبصلها هضربه بالنار “.

وأظهر المقطع المتداول الشاب وهو يقدم باقة ورد لطالبة أمام مدرستها وخلفه مجموعة من الشباب، فاحتضتنه الفتاة فور مشاهدته.