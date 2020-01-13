«مودة عميقة».. رئيس النظام السوري يمنح سليماني أرفع وسام في سوريا

دمشق(صدى):

قرر رئيس النظام السوري بشار الأسد، منح أرفع وسام في الجمهورية، لقائد “فيلق القدس” قاسم سليماني، الذي قُتل في ضربة جوية نفذتها القوات الأمريكية، حيث يأتي ذلك دليل على مودة عميقة بينهما.

وقال رئيس الوزراء السوري، عماد خميس، إن الرئيس الأسد منح قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، أرفع وسام في سوريا.

وجاء ذلك خلال لقائه مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، في طهران، حيث قال : “منح الوسام يكشف مودة الأسد العميقة لسليماني وإخوانه في إيران”.