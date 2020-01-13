20 ألف ريال غرامة ضد رئيس الهلال بسبب لقاء الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

ألزمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، فهد بن نافل، رئيس نادي ‎الهلال بدفع غرامة (20,000) ريال؛ لنزوله إلى مقاعد البدلاء في مباراة الفريق أمام ‎الفيصلي.

وفي السياق نفسه، ألزمت اللجنة نادي ‎الهلال بدفع غرامة (33.750) ريال؛ لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 5 دقائق في مباراة ‎الفيصلي بكأس الملك.

وكان نادي الهلال، قد فاز على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.

وعلى جانب آخر، غرمت اللجنة، نادي ‎الوحدة (10,000) ريال؛ لحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات في مباراته أمام نادي ‎الرائد بكأس الملك.