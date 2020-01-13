20 ألف ريال غرامة ضد رئيس الهلال بسبب لقاء الفيصلي
ألزمت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، اليوم الاثنين، فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال بدفع غرامة (20,000) ريال؛ لنزوله إلى مقاعد البدلاء في مباراة الفريق أمام الفيصلي.
وفي السياق نفسه، ألزمت اللجنة نادي الهلال بدفع غرامة (33.750) ريال؛ لتأخر إداري الفريق في تسليم كشف أسماء المشاركين في المباراة لمدة 5 دقائق في مباراة الفيصلي بكأس الملك.
وكان نادي الهلال، قد فاز على نظيره الفيصلي بركلات الترجيح بنتيجة 5/6 في المباراة التي جمعت الفريقين في منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب مدينة الملك سلمان بالمجمعة.
وعلى جانب آخر، غرمت اللجنة، نادي الوحدة (10,000) ريال؛ لحصول 6 لاعبين من الفريق على إنذارات في مباراته أمام نادي الرائد بكأس الملك.
اترك تعليقاً