أسباب ظهور الأشياء أبعد مما هي عليه بالحقيقة في مرآة السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد مرايا السيارات الجانبية، أحد التنبيهات الشهيرة لتحذير السائقين.

وقال خبراء أن رؤية الأشياء في المرايا تبدو أقرب مما هو عليه ويرجع ذلك إلى اعتبارات الأمان والسلامة أثناء القيادة .

وأضافوا : أن انعكاس مسار الضوء على الأشياء يتأثر بعدد من العناصر، منها بنية وشكل ولون هذا الشيء، سواء كان سيارة أو دراجة مثلاً.

وقالوا: عندما تجتمع الانعكاسات الناتجة عن كلا المرأتين على طرفي السيارة في مجال رؤية السائق، فإن السائق سيتمكّن من رؤية مساحات أوسع على طرف الراكب، مع إبقاء نظره على الطريق الأساسي.

وأشاروا إلى أن من الأسباب الرئيسية لاختلاف بعد الأشياء في المرآة هو شكل المرآة نفسه،. مسطّحة. لافتين إلى أن الضوء ينعكس في نفس الاتجاه الذي يصل فيه المرآة، ولا تُشوّه انعكاس الأجسام.