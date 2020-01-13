الخريصي ينقل تعازي أمير تبوك لأسرة البلوي

محمود البلوي(صدى):

نقل وكيل إمارة منطقة تبوك المساعد للشؤون التنموية ناصر بن احمد الخريصي، تعازي صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك لأسرة الشيخ عبدالله بن ابراهيم الفاضلي البلوي امام مسجد الإمام محمد ابن المنكدر بتبوك الذي انتقل الى رحمة الله هو وزوجته واثنتين من بناته رحمهم الله اثر حادث مروري اليم .

جاء ذلك خلال زيارة الخريصي مساء اليوم لأسرة الفقيد في منزلهم بمدينة تبوك حيث كان في استقباله والد وأشقاء الفقيد .

إلى ذلك، أعربت أسرة البلوي عن شكرها لأمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من مصابهم، داعين الله أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناته.