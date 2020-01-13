عائلة تتعرض للاختناق بسبب إشعال الفحم في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الاثنين، في إنقاذ عائلة تعرضت للاختناق؛ عقب استنشاقهم لأول أكسيد الكربون الناتج عن إشعال الفحم داخل المنزل.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، أن غرفة العمليات (997) تلقت مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة 17:39 بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بتعرض أسرته للاختناق، وعلى الفور تم التعامل مع البلاغ.

وقالت الهيئة، أنه عند وصول الفرق الإسعافية لمباشرة الحادث تبين وجود تسع إصابات بالموقع من عائلة واحدة، تم نقلهم جميعًا بعد تقديم الإسعافات الأولية لهم إلى مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد، لافتة إلى أن جميع حالات أفراد الأسرة مستقرة.