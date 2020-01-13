مطلقة عقيم وسيدة أعمال ثرية بالرياض تلجأن إلى «خطابة» لزواج مسيار

عادل الحربي(صدى):

تلجأ بعض السيدات في بعض الأحيان لظروف خاصة بهن إلى ” الخطابة ” للبحث عن زوج بمواصفات مناسبة لهن؛ حيث تضع السيدة الراغبة في الزواج مواصفاتها وشروطها لتنشرها لها تلك الخطابة المعنية.

وفي هذا الجانب، نشرت ” خطابة ” عبر موقع التدوين القصير” تويتر ” مواصفات سيدة لجأت إلى البحث عن ” زواج المسيار ” رغم كل ما يدور حول هذا النوع من جدل؛ حيث قالت أن مواطنة ‏مطلقة عقيم تبلغ من العمر ٥٠ سنة، والوزن ٦٦؛ بينما الطول ١٦٧، وأنها بيضاء جميلة، تقيم بالرياض وليس لديها أطفال.

وأوضحت في الإعلان المثير للجدل، أن السيدة ترغب في زواج مسيار سري من ” رجل يخاف الله “؛ بينما طلب أخرى يقال أنها سيدة أعمال ثرية في منطقة الرياض ولديها ڨيلا، وتبلغ من العمر 45 سنة، تريد هي الأخرى زواج مسيار بشرط غريب، وهو أن يكون الرجل ” عقيم ” أو متزوج، من قبائل نجد!