ضمن جولاته بمراكز المحافظة..«حافظ» يتفقد المشاريع المقامة بمركز الحبيل

محمد السعران(صدى):

قام سعادة رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ ” سعيد بن علي حافظ ” بجولة تفقدية للمشاريع المقامة بمركز الحبيل وذلك ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها سعادته للمشاريع التي يجري تنفيذها بشتى أنحاء محافظة رجال ألمع .

وقد وقف ” حافظ ” على نسب الإنجاز في المشروعات المقامة والعوائق التي تقف أمام المقاولين المنفذين لها حيث وجه بتذليل كافة العقبات والصعاب التي قد تعترض تنفيذ أي مشروع من المشروعات .

كما شدد سعادته على المقاولين بضرورة الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة في العقود المبرمة بين البلدية والمقاولين ، حيث تم لفت انتباه المقاولين إلى عدد من الملاحظات التي وجّه بتلافيها وتعديلها .