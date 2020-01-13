سبب تراجع الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري

القاهرة(صدى):

استمر الجنيه المصري، في أداءه القوي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، ليسجل 15.86 جنيها للشراء و15.96 للبيع، لتنزل العملة الأمريكية نحو 14 قرشا منذ يوم الأربعاء.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان، سبب حركة سعر الصرف، لافتًا إلى أن ذلك بسبب ” زيادة ملحوظة ” في موارد البنوك من النقد الأجنبي ولاسيما استثمارات صناديق النقد في الأسواق المالية المصرية.

وأكد البنك المركزي إن إجمالي تدفقات النقد الأجنبي للبنوك سجل حوالي 1.7 مليار دولار منذ الأربعاء الماضي.