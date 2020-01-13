حيلة بسيطة لمعرفة عدد من يحتفظ بصورك على إنستجرام

وكالات(صدى):

عرض خبراء في التكنولوجيا، حيلة تمكنك من معرفة عدد الأشخاص الذين يقومون بحفظ صورك على إنستقرام، فإليك حيلة .

ويمكن معرفة ذلك عن طريق الخطوات التالية” انتقل إلى الإعدادات الخاصة وانقر فوق كلمة الحساب أو Account.

واختر التبديل إلى ملف تعريف العمل أو Switch To Professional Account. و سيطالبك التطبيق بالاتصال بصفحة أعمال على فيسبوك Facebook.وستحتاج أيضًا إلى اختيار فئة لملفك الشخصي مثل: الصحة والجمال أو مدونة شخصية.

أضف بعد ذلك عنوان بريدك الإلكتروني، ورقم هاتفك، وعنوانك الشخصي، ولا تحتاج إلى ملء جميع هذه الحقول، لكن يجب إكمال واحد فقط. و أصبح الآن حسابك ملف تعريف تجاري، ويمكنك إرجاعه مرة أخرى إلى صفحة شخصية في أي وقت.

ويمكنك بعد ذلك النقر فوق أي صورة ومعرفة عدد الأشخاص الذين قاموا بحفظ إحدى صورك بالضبط.