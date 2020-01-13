مقتل فتاة على يد عشيقها بعدما رفضت إقامة علاقة معه

القاهرة(صدى):

قتل شاب مصري عشيقته وخنقها داخل شقته بمنطقة السيدة زينب.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مصر بلاغا عن وجود جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر داخل شقة عاطل، 35 عاما.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص الجثمان تبين وجود كدمات وآثار ضرب بأنحاء متفرقة من الجسد، وتبين أنها لربة منزل في العقد الثالث من العمر.

وقال المتهم، أن المجني عليها كانت تتردد عليه لإقامة علاقة جنسية، وفي يوم الواقعة حضرت إلى المنزل إلا أنها رفضت ممارسة العلاقة معه وأرادت الانصراف، احتجزها داخل الشقة وعندما هددته بإبلاغ الشرطة قام بالتعدى عليها بالضرب وقتلها.