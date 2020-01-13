حقيقة انسحاب نانسي عجرم من تحكيم ذا فويس كيدز

بيروت(صدى):

كشف مصدر في قناة إم بي سي حقيقة انسحاب الفنانة نانسي عجرم من لجنة تحكيم برنامج “ذا فويس كيدز” على خلفية قضية مقتل شخص في منزلها، مؤكدًا أن ذلك مجرد شائعات.

في حين زعمت تقارير إعلامية أن الفنانة السورية نسرين طافش، ستحل محل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في لجنة التحكيم بالموسم الثالث من برنامج “ذا فويس كيدز”.

وقالت طافش في تغريدة على حسابها في ” تويتر” “لا صحة للخبر المتداول باستبدال الفنانة نانسي عجرم بي في برنامج ذا فويس.

وأضافت : “بس نسيتو تحطو اسمي بخبر وقوع الطائرة الأوكرانية واني سبب غلاء السلع الغذائية وتزايد نسب الطلاق بالصين ومجاعات افريقيا واقنعت هاري وميغان بالاستقالة من المهام الملكية وعم حضر للحرب العالمية الثالثة”.