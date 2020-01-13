المساعد للشؤون التعليمية يرعى نهائيات مهرجان مسابقة أندية الحي الترفيهية التعليمية بتعليم الشمالية

رافع فريح(صدى):

برعاية سعادة المساعد للشؤون التعليمية بتعليم منطقة الحدود الشمالية الاستاذ عباس بن صالح العنزي اختتمت نهائيات مهرجان مسابقات أندية الحي الترفيهية التعليمية بنادي حي مجمع الضاحية بحضور مديرإدارة النشاط الطلابي وممثل أندية الحي بالمنطقة الاستاذ سليمان الحميد والمشرفين المتابعين للأندية وقادة الأندية .

وفور وصول سعادتة اطلع على التجهيزات المعدة للنهائيات ثم بعد ذلك انطلقت المسابقات الهائية للطلاب المتأهلين علي مستوى المنطقة في مسابقات أندية الحي الترفيهية العليمية والتي شملت مسابقة الخط العربي ومسابقة كرة الطاولة ومسابقة الرسم ومسابقة الإلقاء المرتجل وفور الأنتهاء من المنافسات كرم سعادة المساعد للشؤون التعليمية الطلاب الفائزين بالمسابقات، وقدم شكره لجميع قادة الأندية والطلاب المشاركة . ويأتي مهرجان مسابقات الأندية ضمن مبادرات شركة تطوير في مسار رؤية السعودية 2030 لبرنامج جودة الحياة.