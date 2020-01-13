الفلفل الأسود يقتل الإحساس بالحنين إلى التدخين

القاهرة(صدى):

كشف أخصائي نباتات مصري عن نبات يمكنه جعل الشخص يمتنع عن التدخين نهائيا.

وقال الدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية ، أن طبقا لدارسة فإن استخدام الفلفل الأسود كل 3 ساعات يعتبر كافي لقتل الإحساس بالحنين إلى التدخين.

يمكن تحضير مستحضر منزلي من الفلفل الأسود عن طريق نصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع كوب زيت زيتون، ثم قم بخلطهم جيدا ويمكن وضعها على أي طعام كل 3 ساعات أو يمكن تناولها مباشرة ستجد مذاقها جيدا من خلال الحصول على ملعقة صغيرة من هذا الخليط كل 3 ساعات حيث إنه فعال جدا للتخلص من عادة التدخين بحسب أبو النصر.